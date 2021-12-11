Özel aracını satana 900 euro teşvik

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çevre kirliliğine karşı kampanya başlatıldı.

Özel aracından vazgeçene 500 ila 900 euro prim verilecek olan kampanya ile toplu taşıma teşvik edilecek.

Brüksel'de ikamet edenleri kapsayan uygulama kapsamında primden yararlanmak isteyenlerin, nisan ayından itibaren özel otomobillerinin plakasını iptal ettirmiş olmaları gerekiyor.

Bu destek, şehir içi toplu ulaşım üyeliği, tren bileti ve taksi gibi alternatiflerin yanı sıra; araç paylaşım sistemleri, elektrikli scooter kiralama ve bisiklet alımında da kullanılabilecek.

Hedeflenen sayıya ulaşılırsa diğer Brüksel'in yanısıra Valon ve Flaman bölgelerindeki kentlerde de yürürlüğe konacak.

Kaynak: TRT Haber