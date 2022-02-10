'Özgürlük Konvoyu'nun Paris’e girişi yasaklandı

Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın kente varması beklenen "Özgürlük Konvoyu"nun başkentte eylem yapmasının kamu düzenini bozma riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Konvoyun Paris’te trafik akışını bozmasını önlemek adına özel tedbirler alınacağı aktarılan açıklamaya göre, kamu trafiğine açık olan yolu engelleyenler, 2 yıla kadar hapis ve 4 bin 500 euro para cezası ile 3 yıla kadar ehliyetinin askıya alınması yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak.

Paris'ten sonra Brüksel

Kanada’nın başkenti Ottawa’daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Fransa’daki COVID-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, ülkenin farklı kentlerinden yola çıkarak hafta sonu Paris’e varmayı hedefliyordu.

Konvoy, eylemlerini Paris’in ardından gelecek hafta Belçika’nın başkenti Brüksel'de sürdürmeyi planlıyordu.