Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: "Türk kardeşlerimiz her zaman yanımızda"

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Zerdari, son dönemde küresel anlamda sıkıntılı bir ekonomik durumun yaşandığını, özellikle Kovid-19'un ekonomik sonuçlarının da etkili olduğunu söyledi.

Zerdari, Rusya-Ukrayna çatışmasının ve bununla bağlantılı yaptırımların, ekonomileri dışarıdan etkilediğini kaydederek, "Herkes enflasyon ve zorlu ekonomik problemlerle karşı karşıya. Pakistan olarak biz de bu problemlerle yüzleşiyoruz. Kabil'in düşüşünü, bunun bizim ve onların (Afganistan'ın) ekonomisi üzerindeki sonuçlarını gördük." dedi.

Geçen yıl Pakistan'ı vuran muson yağmurları nedeniyle daha önce hiç tanık olmadıkları yıkıcı bir sel felaketi yaşadıklarını anımsatan Zerdari, "Bu zorluğun üstesinden gelmek üzere geçen hafta Cenevre'de 'Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı' düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konferansa video mesaj ile katılmasına, kardeş Türkiye halkının yardımı ile insani çabalarımıza sürekli gösterdiği destek için minnettarız." dedi.

Zerdari, Cenevre'deki konferansın, özellikle dış politika perspektifi açısından başarılı geçtiğini söyleyerek, konferansta Pakistan'a 9 milyar doların üzerinde destek toplandığını dile getirdi.

Jeopolitik gerilimlere ve ekonomik problemlere rağmen yapılan bu yardımların önemine değinen Zerdari, dünyanın böyle zor bir dönemde Pakistan ile dayanışma göstermesinin, iklim konusunda önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Zerdari, yapılan yardımların Pakistan'da ekonomik açıdan güven artışı sağladığını dile getirerek, ekonomik zorlukları aşmak için ülke içinde tüm tedbirleri almak zorunda olduklarına işaret etti.

Türkiye'nin her zaman Pakistan'a destek olduğunu söyleyen Zerdari, "Pakistan halkı olarak ne zaman zor durumda olsak, Türk kardeşlerimizin bizi destekleyeceğine güveniyoruz. Muson yağmurları ve sellerin büyük darbesiyle karşı karşıya olduğumuzda Türkiye ve Türk insanı bize destek oldu, insani yardım konusunda destek oldular. Bu nedenle sadece Türk hükümetine değil, Türk halkına da minnettarız." dedi.

Zerdari, Türkiye ile her alanda olduğu gibi askeri alanda da işbirliklerinin sürdüğünü belirterek, bu konuda ilişkileri geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bakan Zerdari, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) haklı davasında her zaman destekledik. KKTC'li yetkililerle Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi platformlarda görüşme fırsatım oldu. Başkanlık ettiğim İİT toplantısında, KKTC'li bakan bir konuşma yaptı. Bu şekilde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Afganistan'a yönelik sınır ötesi bir operasyon başlatmak niyetinde değiliz"

Türkiye ile Pakistan'ın tarihsel olarak mükemmel ilişkilerinin olduğunun altını çizen Zerdari, "Birbirimizin çıkarlarını gözetiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Keşmir halkına verdiği destek ve bu çatışmalardaki adaletli duruşu için minnettarız. Birbirimizin çıkarlarını gözetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Zerdari, "Sınır ötesi terörü engellemediği takdirde Afganistan'daki terör noktalarına karşı 'doğrudan eylem' konusunda uyarıda bulunduğu" yönündeki açıklamasının hatırlatılması ve "Bu, Pakistan'ın Afganistan'a sınır ötesi bir operasyon başlatacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna cevaben şöyle konuştu:

"Afganistan'a yönelik sınır ötesi bir operasyon başlatmak niyetinde değiliz. Afganistan'daki bitmeyen bu savaşı gördükten sonra, ne olursa olsun bir askeri müdahaleyi savunmak ister miyiz? Afganistan'ın geçici hükümetine, ülkelerinde olabilecek teröristlere karşı harekete geçme noktasında destek olmayı tercih ederiz. Bu tehditle başa çıkma kapasitelerini artırmalarına yardım etmeye hazır ve istekliyiz. Bizim için Afganistan'daki terörizm sorununu çözmenin en meşru ve uygun yolu, Afganistan'daki hükümet olacaktır. Bu gruplara karşı uygun adımlar atılmalı."