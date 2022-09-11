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Pakistan, Kraliçe 2. Elizabeth için yas tutacak

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Avrupa 11.09.2022, 15:08 11.09.2022, 15:25
Pakistan, Kraliçe 2. Elizabeth için yas tutacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

#pakistan #Kraliçe 2. Elizabeth #YAŞ
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