Paludan’ın provokasyonları İsveç’te yaşayan Müslümanları rahatsız ediyor

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, Kuran-ı Kerim'e saldırdı. İsveçli yetkililer, Paludan'ın provokasyonuna izin verdi. Paludan daha önce de defalarca Kuran-ı Kerim’e saldırmış, İslam’a ve Müslümanlara hakaretler etmişti. Yetkililer, bu provokasyonlara da göz yummuştu. Paludan, İsveç’in ardından Danimarka’da da Kuran-ı Kerim’i hedef aldı.

Tüm insanlığa saldırı

İsveç’te yaşayan Müslümanlar, Paludan’ın provokasyonlarına tepkili. Bunu bir terör saldırısı olarak adlandırıyor. İsveç’te Müslümanları hedef alan çoğu eyleme izin verildiğini düşünüyor. Ayrıca Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırının tüm Müslümanlara, tüm insanlığa saldırı anlamına geldiği görüşündeler.

İsveç’in “ifade özgürlüğü” kılıfı

İsveç yönetimi ifade özgürlüğünü öne sürerek Paludan'ın provokasyonlarına göz yumuyor. İsveçli Müslümanlara göre bu ifade özgürlüğü değil, İslam'a saldırı. İsveç’in ifade özgürlüğünü kendi çıkarları çerçevesinde kullandığı düşüncesi hakim. Ayrıca ifade özgürlüğünün belli sınırlarının olması gerektiği düşüncesini taşıyanlar da var. Başka insanların sınırlarına, dinine yönelik saldırıların sınırlandırılması gerektiği düşünülüyor. İsveç’in bu konuda çifte standart uyguladığı belirtiliyor.

İsveç'te Paludan'ın provokasyonlarını organize etmesine yardımcı olan gruplar olduğu belirtiliyor. Bazı çevrelerin Paludan’ın provokasyonlarını gerçekleştirmesi için finansal destek sağladığı ifade ediliyor. Uzun yıllardır İsveç’te yaşayan İsmail Zengin “Birileri bunu kışkırtıyor. Bir gazeteci de onun ücretini ödüyor. Gazeteci de gazete satmak için bilinçli bir şekilde bu işin içinde” ifadelerini kullandı.

İsveç’te İslam Karşıtlığı

Müslümanlar son yıllarda İsveç'te İslam karşıtlığının yükseldiği görüşünde. Hem bir önceki hem de mevcut hükümetin İslam karşıtı politikalar uyguladığı, Müslümanların korunmadığı belirtiliyor.

İsveçli Müslümanlar, İsveç makamlarını Paludan'ın provokasyonlarını engellemek için karşı harekete geçmeye çağırıyor.