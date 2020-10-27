Pandemiyle mücadelenin tuzakları.. Artık tokat atıp şeker vermek yok

Hızla artan vaka sayıları Avrupa hükümetlerini alarma geçirdi. İrlanda ya da Çekya gibi gibi kimi ülkelerde dükkanlar tekrar kapandı, İspanya'da pazartesi gününden beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, İtalya ise restoranları saat 18'de kapatarak durumla baş etmeye çalışıyor. Ancak basında tüm bu önlemlere karşı itirazlar artıyor.

Artık tokat atıp şeker vermek yok

Önlemler, vatandaşa, saygılı ve anlaşılır bir şekilde anlatılmalı, diyen Primorske novice, Slovenya'da bunun yapılmadığını da ekliyor:

“Hükümet bugünden yarına sokağa çıkma yasaklarından tutun belde sınırları içinde kalmaya kadar yeni kısıtlamalar getiren yönetmelikler yayınlıyor. Bu arada açıklamalar o kadar karmaşık ki bunları halka iletmekten sorumlu olanlar dahi anlamıyor. ... Kendi vatandaşına çaresiz çocuklar gibi davranan, sırayla önce tokat atıp sonra şeker veren bir hükümet ona saygı duymuyor demektir. Bu yüzden ilkbahara oranla çok daha yüksek vaka sayılarına rağmen birçok insanın hükümete güvenmemesine ve gizlice kuralları ihlal etmesine şaşırmamak lazım.”

Daha az değil daha çok kültüre ihtiyacımız var

İtalya'da pazartesi gününden bu yana sinema, tiyatro ve konser salonları bir kez daha kapılarını kapatmak zorunda kaldı. İtalyan kültür insanları bu önlemleri reddediyor. Sosyolog Chiara Saraceno, La Repubblica'daki yazısında onlara hak verdiğini söylüyor:

“Pandeminin ciddiyetini, son günlerde sınırlarına dayanan sosyal dayanışmaya olası etkilerini anladığımız için asıl bugün daha çok kültüre ihtiyacımız var. Sadece rahatlamak, dikkatimizi dağıtmak için değil, pandeminin herkesin hayatını ne kadar sarstığını, virüsün ne kadar ve ne tür eşitsizlikleri derinleştirdiğini ya da yarattığını anlamak ve korkuda boğulmamak, tetikte olmak ve sorumluluk sahibi insanlar olarak kalmak için birlikte yeni düşünce ve davranış biçimleri bulmamızı sağlayacak daha fazla olanağa ihtiyacımız var.”

Ne pahasına olursa olsun

Der Standard'a göre zor koşullarda yürütülen temaslı takibi en önemli öncelik olmalı:

“Temaslı takibi yapan sevgili ekipler, vazgeçmeyin! Yaptığınız iş sayesinde pandemi kontrolden çıkmıyor ve sağlık sistemi felç olmuyor. Şu anda virüsü durdurmanın tek yolu, enfekte olmuş ya da muhtemelen enfekte olmuş temaslıların takibi ve bu kişilerin uyarılmasıdır. ... Vazgeçmemek, iş yüküyle başa çıkılamadığında yardım istemeyi de içerir. Son günlerde temaslı takibi ekiplerinin çeşitli eyaletlerde yaptığı da buydu. ... Şu bilinen 'Ne pahasına olursa olsun' sloganı temas takip ekiplerinde eleman istihdamı için de geçerli olmalı.”

Macar hükümeti daha fazla beklememeli

Népszava, Macaristan için de daha sert önlemler istiyor:

“Bakanlık sürekli, kırsalda çoğunluğun normal bir hayat sürmek istediği sonucunun çıktığı [hükümetin tüm ülkede uyguladığı bir anket olan] ulusal konsültasyona işaret ediyor. Ama hükümetin kamuoyuna aykırı davranmak zorunda olduğu anlar vardır. ... Bu kadar hızla yayılan bir pandemide hem ekonomiyi hem sağlığı ayakta tutmak mümkün değil. Bir aşı bulunduktan sonra da hayatımız eskisi gibi olamayacak. Hele de hükümet pandemiyle mücadeleyi siyasi bir sorun olarak gördüğü takdirde. ... Macaristan'da da şunun açıkça dile getirilmesi gerekiyor: Tekrar sokağa çıkma kısıtlamaları, sabit alışveriş zamanları, okulların kapatılması ve daha çok test yapılması şart.”

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 16:49