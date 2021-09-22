Papa: Bazılar ölmüş olmamı istiyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sağlığı ile ilgili bir soru üzerine, "Bazıları ölmüş olmamı dilese de hala hayattayım," diyerek şaka yollu cevap verdi.

Katolik kilisesi içerisinde Papa'nın icraatlarını "şeytanın işi" diyerek eleştiren kişilere atıfta bulunan Papa bu kişilerin geçirdiği kolon ameliyatından çıkamamasını umduğunu söyledi.

Papa bu yorumları Slovakya ziyareti sırasında Katolik kilisesi içerisinde bir tarikat olan Cizvitlerle bir araya geldiğinde kendisine sağlığı ile ilgili sorulan soru üzerine yaptı.

Cizvit dergisi La Civitta Cattolica'da yayınlanan makaleye göre Papa, "Durumumun söylenilenden daha ciddi olduğunu düşünen bazı üst düzey isimler arasında toplantılar bile yapıldığını biliyorum," ifadelerini kullandı. Yeni papayı seçmek için kardinaller meclisin toplamaya hazırlandıklarını belirten Papa "Olsun, Tanrıya şükür iyiyim," sözlerini sarf etti.

2013 yılında Papa seçilen Francis, 4 Temmuz'da kolon operasyonu geçirmiş ve 11 gün hastanede kalmıştı. Sonrasında ise Papa tam mesaisine geri döndü.

Katolik kilisesini uzun süredir meşgul eden sorunlar karşısında gelenekçilerin hoşlanmadığı kararlar alan Papa bunu ileriye gidebilmek için "sırtımızı dönmek doğru bir yol değil," sözleriyle savundu.

Papa isim vermeden "önemli bir Katolik televizyon kanalının" kendisine sürekli olarak saldırdığını belirtti. Papa "Günahkar biri olarak bu saldırıları ve aşağılamaları kişisel olarak hak ediyor olabilirim, ama Kilise bunu hak etmiyor. Bu şeytanın işidir," dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Papa çeşitli teolojik konular, göç ve iklim değişimi gibi konulardaki duruşuyla , küçük ama etkili Amerikalı muhafazakar bir grubun eleştirilerine hedef olmuştu. Bu grubun üyeleri sık sık ABD merkezli Katolik televizyon kanalı EWTN'e çıkarak açıklamalarda bulunuyor.

Kilise içerisindeki bazı ruhban sınıfı üyelerini eleştirilerinden rahatsız olduğunu kabul eden Papa ruhban sınıfındaki "katılığa" karşı uyararak Tanrı'nın toplumun özgür olmasını istediğini vurguladı.

Kaynak: Euronews