Papa'dan Ayasofya açıklaması

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

PAPA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülme kararı hakkında açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Papa, Ayasofya kararına ilişkin "derin acı duyduğunu" söyledi. St. Peter Meydanı'nda Pazar ayininde bir konuşma yapan Papa, "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER7

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020, 14:46