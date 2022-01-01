Papa'dan yeni yıl mesajında "kadın hakları" vurgusu

Papa Franciscus yeni yıl mesajında kadınlara karşı şiddetin tanrıya yapılmış bir hakaret olduğunu belirterek buna son verilmesi çağrısında bulundu.

Aziz Peter bazilikasında yönettiği ayinde konuşan Papa'nın bir önceki günkü hadiseye rağmen formunun yerinde olduğu gözlendi. Yılbaşı arefesinde kendisinin yönetmesi beklenen ayinde son dakika değişikliğiyle sadece katılımcı olarak bulunması soru işaretlerine neden olmuştu.

Cuma günkü ayine mihraba yakın bir kapıdan giriş yaparak kenarda bekleyen Papa cumartesi günü bazilikanın ana koridorunu baştan başa yürüdü.

Yeni yıl konuşmasını annelik ve kadınlar üzerine yoğunlaştıran Papa kadınların hayatı bir arada tutan bağlar olduğunu belirterek onları korumak için herkesin daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğini belirtti.

Papa geçen ay katıldığı bir televizyon programında da eski kocası tarafından dövülen birine kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin "neredeyse şeytanca" bir eylemde bulunduklarını belirtmişti.

Covid-19 salgınının başlamasından beri Papa bir çok defa salgın sonrası artış olduğu gözlenen aile içi şiddete karşı vaazlar vermişti.

Kaynak: Euronews