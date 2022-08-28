Papa Franciscus davet bekliyor

Papa, cuma günü Güney Kore kamu yayımcısı KBS'ye verdiği röportajda, Kuzey Kore'ye olası bir ziyarete dair "Beni davet ederlerse, yani lütfen beni ülkenize davet edin, 'Hayır' demem" ifadelerini kullandı.

Amacının kardeşlik ve barış için çalışmak olduğunu belirten Papa, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı görmek istediğini de söyledi.

Katolik dünyasının ruhani liderinin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi fikri 2018'de de gündeme gelmişti.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmek için Pyongyang'a diplomatik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Katolik olan Jae-in görüşmelerinde Kim'in, Franciscus'un ülkede "heyecanla karşılanacağını" söylediğini aktarmıştı. Papa da o dönem resmi davet alması durumunda ziyarete gitmek istediğini ifade etmişti.

Ancak 2019'da düzenlenen Hanoi Zirvesi'nde bir araya gelen eski ABD Başkanı Donald Trump ve Jong-un, yaptırımlar ve nükleer silahlar konusunda anlaşmaya varamayınca, Seul - Pyongyang ilişkileri de kötüleşmişti.

Marttaki devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak mayısta işbaşı yapan Yoon Suk-yeol'ün göreve gelmesi de ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağlamadı.

Tepki toplayan kıtalararası balistik füze denemelerinin yanı sıra Pyongyang'ın mayısta yaşanan Kovid-19 salgınından Seul yönetimini sorumlu tutması da gerginliği tırmandırdı.

Papa, 2014'te Güney Kore'ye yaptığı ziyarette düzenlediği ayinde Korelilere seslenerek barış ve birlik çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe