Papa Franciscus Macaristan'da

52'nci Uluslararası Efkaristiya Kongresinin kapanış ayini için bugün Macaristan'a gelen Papa Franciscus, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan Viktor Orban ile görüştü.

Daha sonra Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda toplanan kalabalığı selamlayan Papa Franciscus, Efkaristiya Kongresinin kapanış ayinine katıldı.

Papa Franciscus, Macaristan'daki temaslarının ardından Slovakya'ya 3 günlük ziyarette bulunacak.