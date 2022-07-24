Papa Kanada'ya gidiyor: Özür dileyecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kanadalı yerli ailelerin çocuklarının Katolik Kilisesi yönetimindeki yatılı okullarda uğradıkları istismar nedeniyle özür dilemek amacıyla Kanada'ya gitti.

Papa, ziyaretinin "kefaret haccı" (tövbe niteliğinde hac) olduğunu ve yerlilerle bir araya geleceğini dile getirdi.

Yerli ailelerin çocukları, on yıllar boyunca istismara uğramıştı.

Papa, Kanada'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu tarafından "kültürel soykırım" olarak tanımlanan skandaldaki Kilise'nin rolü nedeniyle hayatta kalanlardan şahsen özür dileyecek.

Ruhani lideri, Alberta eyaletinin batısındaki Edmonton'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau karşılayacak.

Bugün başlayacak gezi 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ziyareti organize eden Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı (CCCB) sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, halk için ayrılan ilk ücretsiz biletlerin 10 dakika içinde tükendiğini bildirdi.

Papa Franciscus'un çoğunluğu mağdurlardan oluşan 15 bin kişiye hitap etmesi planlanıyor.

Ülke tarihinin en acılı süreçlerinden biri olarak görülen yatılı kilise okulları uygulamasının mağdurlarından halen 70 bine yakın kişinin hayatta olduğu öngörülüyor.

Bu kişilerden bazılarının Kanada mahkemelerine açtığı binlerce taciz ve istismar davaları da devam ediyor.

Mağdurların bir kısmı, Papa'nın ziyaretini "çok geç" olarak tanımlıyor. Zira kendilerine zulmettiğini belirttikleri rahip ve rahibelerin artık hayatta olmadığını dile getiriyor.

Kaynak: Euronews