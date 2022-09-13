Papa Kazakistan'a gidiyor

Diz ağrısından dolayı tekerlekli sandalye kullanan Papa, başkent Nur-Sultan'da dinler arası bir zirveye katılacak ve "Orta Asya'ya barış mesajı" verecek.

85 yaşındaki Franciscus, ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, 2013'teki seçilmesinden bu yana 38. yurt dışı gezisinin "kardeşler olarak diyalog fırsatı olacağını" söyledi.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, etkinlikle ilgili olarak "Diyalog, bir araya gelme, farklı dini ve kültürel dünyalar arasında barış arayışı bu gezinin merkezinde yer alıyor." dedi.

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Kazakistan'da düzenlenecek zirveye 50 ülkeden 100'e yakın delegasyonun katılması bekleniyor.

Papa, bugün Nur-Sultan'da cumhurbaşkanlığı sarayına gidip yetkililere buluşacak.

Franciscus, 2. John Paul'ün Eylül 2001'deki gezisinden sonra Kazakistan'ı ziyaret eden ikinci papa.

Kaynak: Euronews