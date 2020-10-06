Papa'nın ansikali pandemide kılavuz olur mu? Papa'nın eseri, başka dinlere açılmaya hazır olduğunun göstergesi mi?

Popülizm değil, halkçılık

Lâikat Hıristiyan hareketi olan Sant'Egidio'nun kurucusu Andrea Riccardi, İtalyan Corriere della Sera'daki yazısında, Papa'nın bireycilik ile popülizm arasında üçüncü bir yol önerdiğini dile getiriyor:

“İçinde bulunduğumuz karmaşık dünyada 'kardeşlikten' ve 'toplumsal dostluklardan' söz edilmesi meseleyi basitleştirmek değil mi, diye soruyor insan kendine. ... 'Fratelli Tutti', kardeşliğin küreselleşmesini, yeni bağlar kurmak, çatışmaları çözmek, barışa evet demek ve birlikte geleceğe bakmak için bir çözüm olarak sunuyor. ... Papa'nın vizyonunun merkezinde, kardeşlik adına bireycilik ile popülizm arasındaki orta yol olan halka yakınlık kavramı yer alıyor. Orta yerde duran topluluklardan oluşan, bir projesi olan, büyüme hayalleri kuran bir halk.”

Piyasa ekonomisine gereksiz öfke!

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung ikircikli bir sonuca varmış:

“Papa Franciscus'un dünyadaki insan haklarını savunması iyi bir şey. Çünkü onun kilisesinde başka yasalar geçerli. Buradaki insan hakları, sözde Tanrı buyruğu olan ve cinsiyetler arasında değiştirilemez bir sıralamayla sınırlı. Papa'nın insanlar arasında daha çok dayanışma propagandası yapması da iyi bir şey. Ama Papa'nın öfkesi piyasa ekonomisiyle ve küreselleşmeyle küçücük de olsa bağlantılı her şeye yönelmiş yine. Bildiğimiz kadarıyla 20. ve 21. yüzyıl sosyalizmi ne yoksulluğu ortadan kaldırdı ne de yaratılışın korunmasına kayda değer bir katkı sağladı.”

'Ötekiyle' buluşma!

Tygodnik Powszechny'e göre Papa'nın eseri, başka dinlere açılmaya hazır olduğunun göstergesi:

“Bu ansikalde tuhaf olan, El-Ezher Üniversitesi imamı Ahmed et-Tayyib'in, yani bir Müslümanın metinde (dipnotlarda değil!) beş kez Franciscus'un ilham kaynağı olarak adının geçmesi. Franciscus'un lafta kalmayıp söylediğini yaptığı söylenebilir (üstelik ilk kez değil). Çünkü 'öteki' ile derinlikli bir buluşmadan söz ediyor ve konuşanların ikisi de kendi kimliklerini koruyorlar.”

ABD Katolisizmi'ne karşı

İrlanda gazetesi Irish Examiner, ABD Katolik Kilisesi'nin bambaşka bir yoldan gittiğini söylüyor:

“Bu konuların Papa Franciscus ile ABD Katolisizmi'nin giderek sağa kayan yönetimi arasında nasıl konuşulduğuna gizlice kulak vermek çok ilginç olurdu. Trump'ın Yüksek Mahkeme başkan adayı Amy Coney Barret, Katolisizmin bu biçimini temsil ediyor ve sosyal yasaları geri plana atmak için başkanla işbirliği yapıyor. ABD'nin kıdemli Katolik lideri, New York Kardinali Timothy Dolan, ağustos ayında Cumhuriyetçi Parti'nin toplantısına icazet vermek suretiyle alenen Trump'ı desteklemiş oldu. ABD'li Katoliklerin üçte biri Latin Amerika kökenli ve bu oran artış eğiliminde. Bu insanlar yakında kiliseleri ile Trump arasındaki şeytani anlaşmanın, kendi yaşam koşullarını dikkate almadığını anlayacaktır.”

Kaynak: Avrupa basını

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 16:54