Papa'nın telefon görüşmesi gizlice kaydedilmiş

Perşembe günü Vatikan'da görülen duruşmada yayımlanan ses kaydında Becciu, Papa'ya Mali'de Şubat 2017'de kaçırılan rahibe Gloria Cecilia Narvaez'in serbest bırakılması için yapılan fidye ödemesini onaylayıp onaylamadığını soruyor.

24 Temmuz 2021'de gerçekleşen konuşmada Franciscus, Becciu'ya ödemeye onay verip vermediğini tam hatırlayamadığını söyledikten sonra, talebini kendisine yazılı olarak iletmesini istiyor.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in haberinde konuşmaların, Becciu'nun yakını tarafından kaydedildiği belirtilirken, bu kişinin kimliği paylaşılmadı.

73 yaşındaki Becciu, El Kaide bağlantılı Macina Kurtuluş Cephesi militanları tarafından kaçırılan Narvaez'in serbest bırakılması için kendisini güvenlik danışmanı olarak tanıtan Cecilia Marogna'yla 2018'de anlaşmıştı.

44 yaşındaki Marogna ise Kardinal'i Birleşik Krallık (BK) merkezli risk ve istihbarat şirketi Inkerman'la temasa geçirmişti.

Buna göre Becciu, 2018-2019'da Marogna'ya fidye için 500 bin euro, şirkete ödeme yapması için de 350 bin euro gönderdiğini söyledi. BK merkezli haber ajansı Reuters'ın haberindeyse polisin, Marogna'ya yapılan ödemenin 575 bin euro olduğunu savunduğu belirtildi.

Söz konusu ödemenin bir kısmının Marogna'ya ait Slovenya'daki bir şirkete gönderildiği, diğer kısmınınsa nakit olarak Marogna'ya verildiği aktarıldı.

Polis, Marogna'nın paranın büyük kısmını lüks kıyafetlere ve spa hizmetlerine harcadığını öne sürüyor. Marogna ise duruşmada iddiaları reddetti.

Söz konusu ödemeleri Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olduğu dönemde yapan Becciu ise tüm işlemlerin Papa tarafından onaylandığını savundu. Becciu, 2011-2018'de yürüttüğü bu görevde, Vatikan'daki en güçlü üçüncü kişi konumundaydı.

2021'de çözülen rehine krizinde militanlar, Kolombiyalı rahibeyi serbest bırakmıştı. Vatikan, militanlara fidye ödenip ödenmediğine dair bilgi paylaşmamıştı.

Becciu'nun avukatları, Papa'nın konuşmasının gizlice kaydedilmesine dair açıklama yapmazken, Franciscus da henüz olay hakkında yorumda bulunmadı. Vatikan kanunlarında Papa'nın duruşmaya tanık olarak zorla getirilmesini sağlayacak bir madde de yer almıyor.

Vatikan'da yolsuzluk davası

Gizli ses kayıtları, Becciu başta olmak üzere 10 kişi hakkında 2019'da açılan yolsuzluk davası kapsamında görülen duruşmada ortaya çıktı.

Buna göre söz konusu kişiler, Vatikan Devlet Sekreterliği adına Londra'da 2014'te 350 milyon euroya lüks bir gayrimenkul satın almıştı. Bu işlem için Katoliklerin yaptığı bağışların toplandığı San Pietro Fonu'nun kullandığı ortaya çıkmıştı.

Fakat anlaşmada iki İtalyan aracının Vatikan yetkililerini dolandırdığı ve yaklaşık 217 milyon euro zarar yaşandığı belirtilmişti. Becciu'nun da görevini kötüye kullanarak zimmetine para geçirdiği ve bunları kardeşlerinin Sardinya'daki şirketlerine gönderdiği öne sürülmüştü. Devam eden davada Becciu suçlamaları reddederken, Kardinal'in hesabına geçirdiği öne sürülen paranın miktarı bilinmiyor.

2018'den beri Vatikan'ın aziz ilanlarından sorumlu biriminin başkanlığını yapan Becciu, 24 Eylül 2020'de görevinden istifa etmiş ve Kardinallik haklarından vazgeçmişti. İtalyan basınından çıkan haberlerdeyse yolsuzluk iddiaları nedeniyle Papa'nın Becciu'nun istifasını istediği öne sürülmüştü. Vatikan, istifanın gerekçesini açıklamamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe