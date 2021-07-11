Papa pazar duasını hastanenin balkonunda yaptı
Kısa süre önce ameliyat olan Papa Franciscus, pazar duasını kendisini bekleyen 200 kişilik bir gruba karşı yaptı. Papa, kendisine gösterilen ilgiye de teşekkür etti.
Avrupa 11.07.2021, 17:38
Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 4 Temmuz Pazar günü, semptomatik kolon divertikülüne bağlı stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçiren ruhani lider, bir hafta sonraki geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirdi.
Papa Franciscus, yaptığı konuşmada, bu duayı bugün yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etti.
Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden ruhani lider, "Hastaneye kaldırıldığım bu süreçte, gerek İtalya'da gerek diğer ülkelerde iyi bir sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimledim." dedi.
Papa'yı, hastane avlusunda toplanan yaklaşık 200 kişi dinledi.
Kaynak: AA
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