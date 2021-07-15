Papa taburcu oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 10 gün önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından bugün hastaneden taburcu oldu ve Vatikan’a geri döndü.

84 yaşındaki Papa Francis, Vatikan’a dönmeden önce yurt dışı ziyaretlerinin ardından sürekli ziyaret ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikasında makam aracını durdurup, bir süre burada dua etti.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, basına yaptığı açıklamada, Papa Francis’in bazilikada ameliyatının başarısı için Tanrı’ya minnettarlığını dile getirdiği ve özellikle hastanede kaldığı süre boyunca tanıştığı tüm hastalar için dua ettiğini söyledi.

Katolik dünyasının ruhani lideri, Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 4 Temmuz Pazar günü, semptomatik kolon divertikülüne bağlı stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçirmişti.

Ağustos ayında tam olarak iyileşmek için istirahat edecek Papa Francis, daha önce planlandığı gibi 12-15 Eylül tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’yı ziyaret edecek.

Papa Francis, kasım ayında İskoçya’nın Glaskow kentinde düzenlenecek küresel “COP26” konferansına katılacak.

Vatikan daha önce Papa Francis’in geçen hafta taburcu olacağını açıklamış, ancak doktorların gördüğü lüzum üzerine hastanede kalış süresi tedavi amaçlı birkaç gün daha uzatılmıştı.

Papa Francis, geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından ilk kez 11 Temmuz’da kendisini dış dünyaya göstererek, geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirmişti.

Papa Francis, yaptığı konuşmada, bu duayı yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etmişti.

Kaynak: Euronews