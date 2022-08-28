Papa yeni kardinaller atadı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, 20 Katolik din adamını daha kardinal olarak atadı.

Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mesajları veren Papa Franciscus'un atadığı yeni kardinaller bir sonraki papanın belirlenmesinde oy kullanma hakkına sahip olacak.

Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Papalık Konseyi toplantısı sonrası ismi açıklanan 20 kardinalin 16’sı 80 yaşın altında ve bir sonraki seçimde papalık için aday olma şansına sahip.

85 yaşındaki Papa Franciscus, böylelikle 2013 yılında göreve geldiğinden bu yana şu ana kadar 132 kardinalin 83’ünü seçme şansına sahip oldu.

Vatikan’ı izleyen Katolik uzmanlara göre, bu tayinler sonucu Papa Franciscus, kendisinden sonra işbaşına gelecek halefinin de kendisiyle aynı dünya görüşünü paylaşan bir din adamı olmasını büyük ölçüde garanti altına aldı.

The Associated Press, Papa Franciscus'un ilk başta 21 yeni kardinal seçtiğini ancak Ghent piskoposluğu yaparken rahiplerin cinsel taciz vakalarını gerektiği gibi ele almadığı suçlamalarına hedef olan ve sonra emekliliğini isteyen Belçikalı Piskopos Luc Van Looy’un, bu teklifi 'nazikçe' geri çevirdiğini duyurdu.

Papa Franciscus'tan emeklilik sinyali

Papa Franciscus, Kanada’ya geçen ay yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada diz bağlarında yaşadığı sorunlar yüzünden artık eskisi gibi yolculuk yapamayacağını belirterek temposunu düşüreceğini bildirmiş ve görevinden ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Kanada’ya yaptığı son uzun ziyaretin bir anlamda temposunu düşürmek ve belki bir gün emekli olmasını gerektiren “test” teşkil ettiğini ifade eden Papa Franciscus, “Seçenek ortada, bir papanın istifa etmesinde yanlış bir şey yok. “Bu hiç garip değil, bir felaket değil. Papayı değiştirebilirsiniz” diyerek görevi bırakma konusunda açık kapı bırakmıştı.

Kaynak: Euronews