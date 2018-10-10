Papa’dan kiralık katil benzetmesi

Kürtaj karşıtlığıyla bilinen Papa Francis dikkat çeken bir çıkış geldi. St Peter meydanında kalabalığa konuşan Katoliklerin ruhani lideri, kürtaj eylemini kiralık katil tutmakla karşılaştırdı. Papa, “Birinin hayatının sonlandırılması, sorunu ortadan kaldırmak için kiralık katil tutmak gibidir.” dedi.

Papa, kürtajın insan hayatının değerini küçülttüğünü de sözlerine ekledi. Aynı zamanda savaşların, istismarın ve kürtajın sorumsuz bir kültürün yansımaları olduğunu dile getirdi.

Papa’nın bu değerlendirmelerine karşın Katolik Kilisesi son dönemde istismar suçlamaları ile oldukça zor duruma düşmüştü.

Katolik inancına göre Papa, inananları tarafından Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi ve Havari Petrus'un halefi olarak görülüyor. Bu inanışa binaen yanılmaz olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 15:00