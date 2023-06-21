Papanın haçı çalındı

2022 yılının sonunda hayatını kaybeden Papa 16. Benedictus tarafından Almanya'nın Bavyera bölgesinde bir kiliseye miras bırakılan haç, sergilendiği kiliseden çalındı.

Bavyera Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Traunstein'daki kasaba kilisesinin duvarındaki vitrinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak açıldığı belirtildi. Polis, kilisedeki bir kasadan nakit para çalındığını da söyledi.

Polis açıklamasında, "Katolik kilisesi için dini nesnenin değeri ölçülebilir değil" dedi ve kilisenin çevresinde şüpheli kişileri görmüş olanların polise bildirmesini istedi.

Benedict, altı asırdır istifa eden ilk papa olduktan yaklaşık on yıl sonra, 31 Aralık 2022'de hayatını kaybetti.