Paris araç trafiğine kapatılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te trafik kazalarını azaltmak ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla şehir merkezi içerisindeki sokaklarda hız sınırının azami 30 kilometreye çekileceği açıklandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı açıklamada şehir merkezindeki sokakların yüzde 60'ında hız sınırını 30 kilometreye çektiklerini ifade ederek, araçlara ayrılan kamu alanlarını daha da azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

İklim değişikliğine karşı Paris'i adapte etmek istediklerini belirten Hidalgo, ana cadde ve geniş yollarda hız limitinin daha fazla olacağını, ancak ağustos ayında şehir merkezindeki sokaklarda azami olarak 30 kilometre hıza izin vereceklerini ve bazı tek yön sokakları da araç trafiğine kapatacaklarını duyurdu.

Hidalgo asıl hedeflerinin araçların şehir merkezinde kapladığı alanı azaltmak olduğunu ve Paris sokaklarının yayalar ve bisiklet sürücüleri için daha güvenli hale getirmek istediklerini söyledi. Bu kapsamda Paris'te araç parkına izin verilen 140 bin sokağın en az 60 bin kadarını tamamen yayalara özel hale getirilmesi düşünülüyor.

Motorsiklet ve scooter sürücüleri artık park parası ödeyecek

Bunun yanında daha önce ücretsiz park etmelerine izin verilen motorsiklet ve scooter denilen iki teker araç sürücülerinin de ödemeye tabi tutulacağı ifade edildi.

Paris Belediyesi bu kapsamda öncelikli olarak şehrin en merkezinde yer alan ilk 4 mahalle, Seine Nehri kenarı ve Le Marais bölgesindeki dar sokakları her türlü araç trafiğine kapatacak.

Avrupa'da en çok araç yoğunluğuna sahip bölgelerden biri olan Paris, dünyanın en çok turist çeken şehri konumunda. Paris'in şehir merkezi Ile de France bölgesinde yaklaşık 2.1 milyon kişi yaşıyor.

2016 yılında göreve gelen ve Fransa'nın cumhurbaşkanlığı adaylarından biri olmasına kesin gözüyle bakılan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bu görevini 2014'ten beri sürdürüyor. Paris'in ilk kadın belediye başkanı olma unvanını alan Hidalgo, şehrin kirlendiği ve yapısının bozulduğu yönünde birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Hidalgo geçtiğimiz hafta Paris'in çöp sorununu çözmek için eski bütçenin 2 katına çıkarılarak senelik 1.2 milyar euro harcanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews