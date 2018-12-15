Paris'te 85 İsrail'de 10 Sarı Yelekli gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösteride polis zaman zaman biber gazı kullanırken, şu ana kadar 85 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris'te Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplandı.

Geçen haftalara göre sayıları az olan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

İlk müdahale sonrası Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayılan gösteri sırasında polis zaman zaman biber gazı kullanıyor.

Fransız medyası şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, bu sayının geçen hafta bu saatlerde 500'ü geçen gözaltı sayısının altında kalması dikkat çekiyor.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı da kapatıldı.

Polis, diğer kentlerde de devam eden gösterilere şu ana kadar 16 bin kişinin katıldığını duyururken, ülke genelindeki cadde ve yollarda 199 blokaj eyleminin yapıldığı kaydedildi.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyor.

Tel Aviv'de gösteriler başladı

Fransa’da başlayıp Belçika ve Hollanda’ya yayılan ‘Sarı Yelekliler’ protestoları bu kez İsrail’de ortaya çıktı. Tel Aviv’deki protestolarda 10 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Avrupa Ordusu kuracaklarını söylemesinin hemen ardından başlayan protestolar her geçen gün artıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net