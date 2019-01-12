Paris'te gaz patlaması, yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın bir fırının yakınlarında yaşandığı ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9. bölgede bir fırında önce yangın çıktığı, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.





Fransız basınında yer alan haberlerde, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamanın gaz kaçağından kaynaklanabileceği ifade edildi.

Patlama bölgesinden gelen görüntülere göre olay yerine çok sayıda itfaiye sevkedilmiş durumda. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevrede ağır hasar var.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 12:55