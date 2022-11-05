banner39

Paris'te ilginç eylem: Tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastılar

Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, tavuk maskeleriyle fast food restoranını basarak eylem yaptı.

Avrupa 05.11.2022, 17:27
Paris'te ilginç eylem: Tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.

Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor.

Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların "dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine" atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.

Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.

Kaynak: AA
#fransa #paris #tavuk maskesi #fast food
Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?