Paris'te okula sığınan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine nakledildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, soğuktan korunmak amacıyla kendilerini bir okula kapatan göçmen ve mülteciler, kalıcı sığınma yerlerine götürüldü.

Paris'te okula sığınan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine nakledildi

İnsani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının, Paris'in 16. bölgesindeki Erlanger Caddesi'nde bulunan kullanılmayan anaokuluna sığınan göçmen ve mültecileri gündeme getirmesinin ardından Paris Belediyesi harekete geçti.

Göçmenler, belediye tarafından önce iki spor salonuna ardından akşam saatlerinde kalıcı sığınma yerlerine götürüldü.

Ütopya 56 adlı insani yardım kuruluşu, mültecileri gündeme taşımış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Paris Valiliğine "temel haklara saygılı bir göçmen kabul politikasının yürürlüğe sokulması" çağrısında bulunmuştu.

AA

banner53
Paris'te göçmenler okula sığındı

Paris'te göçmenler okula sığındı
YORUM EKLE
Gönder

banner39