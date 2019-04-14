Paris'te polise 'ırkçı muamelelerde bulunma' talimatı verildiği iddiası

Fransa'nın başkenti Paris'te polise siyahiler, Afrikalılar ve evsizlere "ırkçı muamelelerde bulunma" talimatı verildiği öne sürüldü.

Haftalık yayımlanan Le Journal du Dimanche gazetesinin haberinde, Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon'un Paris Savcılığına ilettiği raporda Paris polisine başkentin belirli bölgelerinde siyahiler ve Afrikalılara kimlik kontrolü yapmaları ve evsizlerin bulunduğu yerin tahliyesiyle ilgili ırkçı davranışlarda bulunmaları yönünde talimatlar verildiği iddiası yer aldı.

Polise söz konusu talimatların 2012-2018 yıllarında verildiği öne sürüldü.

Toubon'un, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya da gönderdiği raporda, polislerin bu talimatları yerine getirerek yasa dışı davranışlarda bulunduğu ve bu konuda dönemin Paris Emniyet Müdürü'nün sorumluluğunun olabileceğini belirttiği iddia edildi.

Jacques Toubon'un, İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ettiği bildirildi.

Kaynak: AA