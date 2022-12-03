Paris'te polisle grevdeki çalışanlar arasında arbede

Fransa'da başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin merkezi önünde toplanan göstericiler ve polis arasında yaşanan arbedede 1 eylemci başından yaralandı.

Fransız basınına göre, Paris'teki RATP merkezinde bu sabah kurumun yeni CEO'su eski Fransa Başbakanı Jean Castex ve işçi sendikaları bir araya gelirken, grevde olan yüz kadar RATP işçisi de binanın önünde toplandı.

Burada göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı; polis kordonunu aşmaya çalışan göstericilere, polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

CGT RATP sendikası, olayda aldığı cop darbesiyle başından yaralanan sendika üyesinin acile götürüldüğünü aktardı.

RATP'de örgütlü bir diğer sendika olan FO, yaptığı açıklamada, meslektaşlarına uygulanan polis şiddetini kınayarak, "Bay Castex, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron yöntemlerinin bizim şirketimizde (RATP) yeri olmadığını ivedilikle anlamalı." ifadesini kullandı.