Paris'te terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı, dükkanlara zarar verdi

Terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Paris’te bir Fransız vatandaşının silahla 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu saldırının gerçekleştiği yerdeki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşı, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Beccuau, saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri de tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.

"Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez"

Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söyledi. Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.

İçişleri Bakanlığı görevi yürüttüğünden bu yana 9 tane aşırı sağcı motifli olay gerçekleştirildiğini ve 11 aşırı sağcılara ait derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Darmanin, devam eden adli soruşturma neticesinde gelecek saatlerde daha net bilgilerin paylaşılacağını kaydederek saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı

Öte yandan, Darmanin'in konuşmasının ardından, Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.