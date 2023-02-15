Paris'teki vahşetin izleri bir bir ortaya çıkıyor

Paris'in kuzeydoğusundaki Buttes-Chaumont Parkı'nda çalışan işçiler tarafından bulunan ceset parçasından sonra polis alanda daha fazla delil bulabilmek için kapsamlı bir arama başlatmıştı.

Paris polisi cinayet soruşturması başlatırken savcılar bir çanta içerisinde vücudunun alt kısmı bulunan kadının kimlik tespit çalışmasını sürdüğünü açıkladı.

Kurbanın ne kadar zaman önce hayatını kaybettiğine dair bir bilgiye ulaşılamazken AFP'ye konuşan bir kaynak otopsinin yapılacağını aktardı.

Bir polis kaynağı da vücudun alt kısmında üzerinde çiçek deseni olan mavi kot olduğunu aktardı.

Ceset parçalarının bulunduğu park, Paris'in 19'uncu yüzyılda 3'üncü Napolyon döneminde geçirdiği büyük restorasyon sırasında inşa edilmişti.

Kaynak: Euronews