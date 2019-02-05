Paris yanıyor: 10 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, başkentin 16. bölgesinde gece yarısı bir binada çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 6'sı itfaiye eri 30 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangını 6 saatte kontrol altına alabildiği, yangının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Çevredeki iki binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 14:54