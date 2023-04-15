Paris yanıyor

Fransa'daki emeklilik yasası karşıtları sokakları ateşe verdi. Anayasa Mahkemesinin onaylamasından sonra Cumhurbaşkanı Macron da yasayı onayladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetinin devlet emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran son derece popüler olmayan emeklilik reformlarını yasalaştırdı. Anayasa Konseyi, muhalefetin referandum çağrılarını reddetti - ancak aynı zamanda yasal kusurları öne sürerek reformların bazı yönlerini de kaldırdı. Konseyin kararının ardından protestocular Paris'te ateşe verdi ve 112 kişi tutuklandı.

Ocak ayından bu yana reformlara karşı on iki gün boyunca gösteriler düzenlendi. Sendikalar reformlara karşı çıkma sözü verdiler ve Fransa'daki işçileri 1 Mayıs'ta sokaklara dönmeye çağırdılar.

Başkan Macron, emeklilik sisteminin çökmesini önlemek için reformların şart olduğunu savunuyor. Mart ayında hükümet, değişiklikleri oy kullanmadan geçirmek için özel bir anayasal yetki kullandı.

Cumartesi sabahı erken saatlerde reformları kanun haline getirdi.

Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, reformların Eylül başından önce yürürlüğe girmesini beklediğini söyledi.

Fransa hükümeti emeklilik krizine mahkum mu?

Anayasa Mahkemesi'nin Cuma günü verdiği kararın ardından sendikalar, emeklilik yaşı artışını kanun haline getirmemesi için cumhurbaşkanına son çare olarak başvurdular.

Sendikalar, reformlara eklenen altı tavizin mahkeme tarafından reddedildiğine, dolayısıyla zaten adaletsiz olanın artık "daha da dengesiz" olduğuna dikkat çekti.

Anayasa Konseyi'nin dokuz üyesi tarafından iptal edilen reformlar arasında, 1.000'den fazla işçi çalıştıran şirketleri 55 yaş üstü işçi almaya teşvik etmeyi amaçlayan sözde bir "kıdemli endeksi" de vardı.

Bay Dussopt, artan emeklilik yaşının finansal etkileriyle ilgili endişeleri hafifletmek amacıyla 50 yaş üstü kişilerin istihdam oranlarını iyileştirme sözü verdi.

Yetkililer, Cumartesi sabahına kadar Paris'teki Anayasa Konseyi binası önünde gösteri yapılmasını yasaklamıştı, ancak Cuma günü protestocu kalabalıkları yakınlarda toplanmış ve karar alaylarla karşılanmıştı.

Bazı göstericiler, değişiklikler geri çekilene kadar protestolara devam edeceklerini söylediler.

Daha sonra, çevik kuvvet polisi bazen göz yaşartıcı gaz kullanarak durumu kontrol altına almaya çalışırken şehrin dört bir yanında birkaç yangın çıktı. Bir Paris polis yetkilisi 112 kişinin tutuklandığını söyledi.

Rennes ve Nantes'teki gösteriler sırasında da ateş yakılırken, Lyon'da protestocularla polis arasında zaman zaman gergin çatışmalar yaşandı.

21 yaşındaki Lucy, Belediye Binası'nın önünde toplanan protestocular arasındaydı ve BBC'ye hayal kırıklığına uğradığını "artık gücümüz kalmadı" dedi.

Yüksek sesle konuşmaya devam edeceğine söz vererek, "Ne kadar bağırırsak bağıralım kimse bizi dinlemiyor" diye ekledi.

Yine 21 yaşındaki Raphaëlle, konsey kararında reformlara karşı sokaklarda var olan büyük fikir birliğini yansıtacak bir şey olmasını umduğunu söyledi.

Mahkeme yakınındaki sokaklara bariyerler dikildi ve potansiyel olarak şiddetli protestoların devam etmesi ihtimaline karşı çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

27 yaşındaki Lucas, gelecek ve Bay Macron'un başkanlığının geri kalanında ne amaçladığı konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Mücadeleye devam sinyali

Sol görüşlü Nupes siyasi ittifakı, reformlar konusunda mahkemeye başvuran gruplardan biriydi ve lideri Jean-Luc Mélenchon, "mücadelenin" devam edeceğini söyledi.

"Anayasa Konseyi'nin kararı, egemen halkın ihtiyaçlarından çok başkanlık monarşisinin ihtiyaçlarına özen gösterdiğini gösteriyor."

Mahkemeye de itirazda bulunan aşırı sağ Ulusal Ralli Partisi'nden Marine Le Pen, sosyal medyadan "emeklilik reformunun siyasi kaderinin belirlenmediği" yanıtını verdi.

Başbakan Élisabeth Borne Cuma günü tweet attı "bu gece kazanan yok, kaybeden yok".

Mahkeme, reformlarla ilgili bir referandum için ilk teklifi reddederken, önümüzdeki ay solun ulusal oylama için başka bir önerisine karar verecek.

Fransız siyasi analist Antoine Bristielle BBC'ye yaptığı açıklamada, son üç aydır Fransa'da meydana gelen protestoların yakında sona ereceğini düşünmediğini söyledi.

"Pek çok insan reformların geçeceğini ve Anayasa Mahkemesi'nin bundan kaçınmayacağını söylüyordu, bu yüzden bu sürpriz değil" dedi.

Ancak önümüzdeki saatlerde ve hafta sonu ülkede çok sayıda isyan ve grev göreceğimizi düşünüyorum çünkü Fransız halkının yüzde 70'i hâlâ reforma karşı.

Kaynak: BBC