Patriot’ların Ukrayna'ya teslimatında sona yaklaşıldı

ABD, Rusya'nın balistik füze saldırılarına karşı koymak için Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlanıyor.



Kimliklerinin gizli tutulması şartıyla konuşan ABD’li bir yetkili ve ABD’li bir siyasetçinin Amerikan basınına yaptığı açıklamalara göre bu hafta açıklanması beklenen bir kararla ABD, Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, salı akşamı düzenlediği basın toplantısında ‘şu an açıklayacak bir şeyi olmadığını’ söyleyerek, bu haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



Ryder, açıklamasında “Ukrayna’nın halkını ve altyapısını korumasına en iyi desteği vermenin en iyi yollarını aramaya devam edeceğiz ki böylece bu saldırılardan sağ çıkabilsin” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Moskova, ABD tarafından Ukrayna’ya Patriot füze savunma sisteminin gönderilmesine ilişkin haberlerle ilgili olarak ‘resmi açıklamaların yapılmasını’ beklediğini söyleyerek yanıt verdi. Rusya cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, “Bunların tümü, olası teslimatlarla ilgili basında çıkan haberler. Sadece basında yer alan haberler güvenilir olmadığından bazı resmi açıklamaların yapılmasını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ancak Peskov, Patriot füze savunma sisteminin Kiev'e teslim edilmeleri halinde Rusya için meşru bir hedef olacağı da sözlerine ekledi.



ABD merkezli haber ağı CNN, ABD’nin Patriot füze savunma sistemini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduğunu ilk duyuran basın organı olurken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu öneriyi desteklediğini ve talebi Başkan Biden'ın onayına sunmadan önce gerekli bir prosedür olan talebi imzalamaya hazırlandığını bildirdi.



Kaç adet Patriot füze sistemi teslim edileceği henüz net değilse de Ukraynalı askeri personelin, ABD’nin Almanya'daki bir askeri üssünde Patriot sistemini kullanmak için eğitilmeleri şartıyla önümüzdeki günlerde Almanya’ya gönderilmesi bekleniyor. Ukrayna, Rusya’nın sıcaklıklar düştükçe insanların evlerinde ısınabilmeleri için gereken elektrik enerjisi tesisleri dahil olmak üzere, ülke genelinde altyapıyı hedef aldığı balistik ve cruz füzelerini engellemek için ABD'den gelişmiş uzun menzilli hava savunma sistemleri göndermesini istedi.



ABD, Ukrayna'ya omuzdan ateşlenen Stinger füze sistemlerinden kısa ve orta menzilli hedeflere karşı hava savunması sağlayabilen daha büyük NASAMS (Norveç Gelişmiş Yüzeyden Havaya Füze Sistemi) uçaksavar sistemlerine kadar değişen hava savunma silahları da dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık askeri destek sağladı. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın halen ‘sahip olduğu hava savunma sistemi ile balistik füzeleri engelleyemediğini’ söyledi. İgnat, bu yüzden, balistik füzeleri imha etmenin en etkili yolunun, nerede olurlarsa olsunlar, fırlatıldıkları anda müdahale etmek olduğunu vurguladı.



Ukrayna’nın Patriot talebinin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında iki gün önce gerçekleşen telefon görüşmesinde de ele alındığı düşünülüyor. ABD'li yetkililere göre Patriot füze savunma sisteminin teslim edilmesi halinde sistem, Ukrayna'ya gönderilen en verimli uzun menzilli silah olacak. Sistem aynı zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkeleri için hava sahasının güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir.



Kimliklerinin gizli tutulmasını isteyen ABD’li yetkili ve ABD’li bir siyasetçi, Patriot sistemlerinin Ukrayna’da kullanılması bakımından karşı karşıya kalınan büyük zorluklara rağmen sahadaki gelişmeler ve ülkenin altyapısının yoğun bir şekilde hedef alınması, Washington yönetimini bu kararı almaya ittiğini belirtti.



Patriot füze savunma sistemini kullanmak için verilen eğitimin süresi de uzun, ancak ‘Rusya’nın neredeyse her gün düzenlediği hava saldırılarının baskısıyla’ bu konuda adım atılması kararı verildi. Patriot füze savunma sistemi, uzun menzilli olması ve yüksek irtifalardaki hedefleri vurabilmesi bakımından Ukrayna dışındaki hedefleri de vurabilir. Ancak askeri analistler, yüksek maliyetli bir sistem olmasının yanı sıra ‘bu yatırımın karada sınırlı bir kazanım sağlayacağı’ uyarısında bulundular.



Demokrasileri Savunma Vakfı'nda (FDD) savunma işleri analisti olan emekli Admiral Mark Montgomery, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Patriot füze savunma sistemi çok karmaşık ve pahalı bir sistem. Patriot'un her teslimatının masrafı parça başı 3 ile 4 milyon dolar arasında değişiyor” dedi.



Bu sistemin çok fazla tahsis edilen fon tüketeceğini ve savunma getirisinin çok sınırlı olduğunu belirten Montgomery, bunun yerine Ukrayna'nın halihazırda aldığı hava savunma silahlarından biraz daha gönderilebileceğini ya da belki de Ukrayna'ya ABD'nin Ortadoğu'da kullandığı C-RAM tipi havan ve füzesavar savunma sistemi tedarik edilmesini önerdi. Montgomery, “Bana göre Patriot harika bir yanıt değil. Daha fazla NASAMS ya da daha fazla S-300 daha iyi olur” şeklinde konuştu. Patriot füze savunma sistemiyle ilgili haberler, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya topraklarını hedef alabilecek uzun menzilli silahlar sağlamaya karşı uyarılarının artmasıyla birlikte Moskova ile çatışmanın kapsamının genişleyebileceğine dair korkuları da artırdı. ABD’nin bu gelişmiş sistemi kontrol etme yeteneğini elinde tutması ve bu sistemin bir saldırı silahına dönüştürülmesini engellemesi ise Patriot sisteminin Ukrayna’ya gönderilen silahların dışında tutulacağının teyidi niteliğindeydi.