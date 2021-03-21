Prens Harry ve Meghan'ın peşine özel dedektif takılmış

The New York Times'ın haberine göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın 2016'da birlikte olduğunun basına yansımasının ardından Britanyalı yayın kuruluşu çifte dair özel bilgiler alabilmek için Los Angeles'ta yaşayan bir dedektifle iletişime geçti.

Söz konusu habere göre The Sun'ın New York editörü James Beal, bilgileri elde etmek için bazı çevrelerde "Danno" diye bilinen özel dedektif Daniel Portley-Hanks'in yardımına başvurdu.

Portley-Hanks'in, Meghan Markle ve ailesiyle ilgili ayrıntıları yaklaşık 2 bin dolar gibi mütevazı bir meblağa sattığı bildirildi. Bilgilerin adres, telefon numarası, e-posta ve Sosyal Güvenlik numarası gibi detayları da içerdiği belirtiliyor.

The Sun'ın satın aldığı bilgiler arasında çiftin ilişkilerine yönelik özel detaylar da yer alıyordu. Örneğin bunlardan biri Prens Harry'nin Meghan Markle'la çıkmak için onu mesajlarla nasıl "kuşattığına" işaret ediyordu. Bir diğeriyse Markle'ın görüşmediği üvey kız kardeşi Samantha'nın Markle'ı "prenses olma hırsına sahip, toplumsal statüsünü yükseltmeye çalışan biri" diye nitelediğini öne sürüyordu.

Bahsi geçen bilgiler nedeniyle pek çok gazeteci Markle'ın, evlendikten sonra da ciddi tartışmalar yaşadığı babası Thomas Markle'la iletişime geçmesine neden olmuştu. ABD yasalarına göre özel dedektiflerin elde ettikleri bilgileri herhangi bir basın kuruluşuna satması yasadışı.

Sputnik International'ın aktardığına göre Portley-Hanks, "James Beal'ın ona sağladığım bilgileri yasadışı biçimde elde ettiğimi bildiğine inanıyorum" dedi. Dedektif, gazetenin kendisine bir mektup gönderdiğini ve kendisini "insanları bulmak için yasadışı yöntemler kullanmamaya veya geçmişe dair kontroller yapmamaya" mecbur ettiğini söyledi. Meghan ve Harry çiftinin Kraliyet ailesiyle yaşadığı gerilim Britanya basınına dair detayların da ortaya çıkmasıyla alevlenecek gibi görünüyor.

Meghan Markle ve Prens Harry, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Britanya basınının kendilerine yönelik düşmanca bir tutum içinde olduğunu söylemişti.