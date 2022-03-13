Piel Adası'nın hükümdarı 190 kişi arasından seçildi

Britanya'ya ait küçük adanın yeni "kralı" ilan edilen adam, başvuran yaklaşık 200 kişiyi mağlup ederek bu sıradışı pozisyona layık görüldü.

33 yaşındaki Aaron Sanderson, Birleşik Krallık'taki (BK) Cumbria sahilinin açıklarında yer alan yaklaşık 20 hektarlık Piel Adası'nın en yeni hükümdarı oldu.

Adayı yöneten Barrow İlçe Konseyi, BK adasına yönetici bulma kampanyasını aralık sonlarında başlatmıştı.

Sanderson başvuran 190 kişi arasındaydı.

Yeni kral olarak Sanderson adadaki üç eve, 14. yüzyıldan kalma kale kalıntılarına ve daha da önemlisi adanın 300 yıllık barı Ship Inn'e hükmedecek.

1800'lere dayanan bu gelenekte hükümdar sadece cazip işler yapmıyor. Görevleri "Ship Inn'in ve çevredeki alanların bakımıyla kamp, tuvalet ve duşların olduğu bölgenin yönetimi" olarak tarif ediliyor.

Ziyaretçi ekonomisi ve kültürden sorumlu baş yetkili Sandra Baines, gazetecilere bu rolün "çoğunlukla [adanın] güzelliğini, doğal yaşam alanını korumakla ilgili olduğunu" söyledi.

Fakat adada yaşamanın çok sayıdaki zorluğu sebebiyle bunun "bazılarının sanabileceği gibi bir rüya olmadığını" da sözlerine ekledi.

BBC'ye konuşan Sanderson, "Güvenceli ve iyi maaşlı bir işim var ama The Ship Inn'i şanlı günlerine döndürme şansı için bundan vazgeçmeye hazırım" derken, görevin "inanılmaz bir risk ve harika bir fırsat" olduğunu ekledi.

Sanderson, partneri Anita Palfi'yle birlikte adaya taşınacak.

Denizaltı elektrikçisi olarak çalışan Sanderson, çocukken birden fazla kez ziyaret ettiği Piel Adası'na halihazırda aşina.

Barrow Konseyi lideri Ann Thomson, "Sanderson'ın Piel, The Ship Inn ve adanın geleneklerine dair muazzam bir anlayışı var" dedi.

Yoğun sezonda Piel'e günde iki feribotla sefer düzenleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe