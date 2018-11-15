Piri yaptı yine yapacağını

Önceki yıl müzakerelerin ‘dondurulması’ fikrini rapora yansıtan, geçen yıl da anayasa reformlarının değiştirilmeden devreye sokulması halinde ‘gecikmeksizin askı’ çağrısına yer veren Piri, bu yılki taslakta bir adım daha ileri giderek ‘Müzakere Çerçeve Belgesi’yle uyumlu şekilde müzakerelerin resmen askıya alınmasını’ istedi.

Bu talebin gerek AP Dışişleri Komisyonu’nda gerekse metne son halinin verileceği AP Genel Kurulu’nda Şubat 2019’da yapılması hedeflenen oylamada destek görmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut şartlarda, Türkiye’nin AB’ye entegre edilmesini sağlama amaçlı müzakereleri devam ettirmenin tüm inanılırlığını kaybettiğini ifade eden Piri, ‘resmen askı’ talebini, ülkede yaşanan olumsuz gelişmelere ve bunları giderme yönünde adım atılmamasına dayandırdı.

Taslak belgede ayrıca AP’nin çağrılarına rağmen AB Konseyi’nin ‘yargı ve temel haklar’ (23) ile ‘adalet, özgürlük ve güvenlik’ (24) başlıkların açılmasını bloke etmeyi sürdürmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 10:28