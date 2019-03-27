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May'den Brexit mesajı: Planlanandan önce istifaya hazırım

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.

May'den Brexit mesajı: Planlanandan önce istifaya hazırım

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 21:29
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