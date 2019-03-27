May'den Brexit mesajı: Planlanandan önce istifaya hazırım

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 21:29
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 21:29