Polis, kadını baltayla öldüren adamı öldürdü

Almanya'nın başkenti Berlin'de baltayla bir kadına saldıran bir erkek, polis tarafından vuruldu. Balta darbeleri alan kadın ve polis tarafından vurulan saldırganın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Alman polisinden yapılan açıklamada pazar günü sabah saatlerinde bir adamın, baltayla bir kadına saldırdığı ihbarı alındı.

23 yaşında olduğu belirtilen saldırgan olay yerine giden polisler tarafından vurularak öldürüldü. Balta darbeleriyle ağır yaralanan 27 yaşındaki kadın da olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın Berlin'in Lichtenberg mahallesinde yaşandığı öğrenildi.

Berlin polis sözcüsü Martin Dams, "Polis silahını kullanmak zorundaydı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adamın kadınla nasıl bir ilişkisi olduğu ve neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Polis saldırganın kimliğini açıklamadı.

Kaynak: Euronews