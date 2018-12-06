Polis sendikaları da 'sarı yelekliler'e destek verdi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en köklü polis sendikalarından Vigi, akaryakıt zamları ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için gösteriler düzenleyen sarı yeleklileri desteklemek amacıyla cumartesi gününden itibaren grev yapacak.

Haberde yer alan sendika açıklamasında, "Sarı yeleklilerin istekleri hepimizi ilgilendiriyor. Yasal olarak onlarla dayanışma içinde olmanın zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

Greve, İçişleri Bakanlığında çalışan idari, teknik ve adli tıp memurları ve işçilerin katılacağı belirtildi.

Sarı yelekliler cumartesi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde gösteri düzenleyecek.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 15:36