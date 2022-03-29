Polis "toplu intihar" diyor

İsviçre polisi, geçen hafta 7'inci kattan atlayan ve 4’ü ölen, birisi ağır yaralanan 5 kişilik ailenin “toplu intihar kararı” ile bu eylemde bulunduğu görüşünün öne çıktığını duyurdu.

Vaud kanton polisi tarafından yapılan açıklamada, “Sürdürülen soruşturma, tüm kurbanların birbiri ardına balkondan atladığını ortaya koyuyor.” denildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 metre yükseklikteki apartman katından sabah saatlerinde beş dakika arayla aile üyelerinin teker teker aşağı atladığı bilgisi paylaşıldı.

Aile üyelerinin tartıştıkları veya kavga ettiklerine dair bir belirti veya iz olmadığı kaydedilen açıklamada, aile içi şiddet seçeneğinin gündemde olmadığı hatırlatıldı.

Komşuları tarafından “içine kapanık” bir aile olarak bilinen kurbanların “komplo ve yeniden dünya gelme teorileriyle” yakından ilgilendikleri aktarıldı.

Çocuklarını okula göndermiyordu

Cenevre yakınlarındaki Leman Gölü kıyısındaki tatil kasabası Montrö'de 24 Mart’ta yaşanan dramda, 40 yaşındaki baba, eşi, eşinin ikiz kardeşi ve çiftin 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan ve komada bulunan küçük erkek çocuklarının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İsviçre polisi, olayın evde eğitimle ilgili bir konuda 2 polisin aileyi ziyaret için gelmesinin ardından yaşandığını duyurmuştu.

Polisin, kapıyı çalarak evdekilerle iletişim kurmaya çalıştığını yazan basın, içeriden herhangi bir yanıt gelmediğini, bu sırada polisi arayan görgü tanıklarının binanın altında yerde yatan kişiler olduğu bilgisini paylaştığını aktarmıştı.

Ailenin küçük kızının okula hiç kayıt edilmediği, erkek çocuğun ise evde eğitim görmesinin öngörüldüğü, eve gelen iki polisin de bunu denetlemek için ziyarette bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Euronews