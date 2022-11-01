Polise saldıran terör örgütü PKK/YPG yandaşları gözaltına alındı
Hollanda'da, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen ve taşkınlık yaparak polise saldıran bazı terör örgütü PKK/YPG yandaşları gözaltına alındı.
Avrupa 01.11.2022, 19:58
Yerel medyada çıkan habere göre, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti.
Uyarıları dinlemeyen, taşkınlık yapan ve polise saldıran bazı terör örgütü yandaşları, "kamusal şiddet" ve "polise karşı şiddet" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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