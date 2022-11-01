Polise saldıran terör örgütü PKK/YPG yandaşları gözaltına alındı

Yerel medyada çıkan habere göre, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti.

Uyarıları dinlemeyen, taşkınlık yapan ve polise saldıran bazı terör örgütü yandaşları, "kamusal şiddet" ve "polise karşı şiddet" gerekçesiyle gözaltına alındı.