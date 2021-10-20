Polislerden maaş protestosu

Başkent Brüksel'de 100 kadar üniformasız polis, merkezi tren istasyonu önünde toplandı.

Ixelles bölgesi sorumlusu Başkomiser Jack Wilbur, emeklilik şartlarının değiştirildiğini belirterek "Bizden her şeyi alıyorlar ama aynı şekilde çalışmamızı bekliyorlar." dedi.

2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığını belirten Wilbur, "2030 itibarıyla yaptığımız iş 'ağır iş' kategorisinden çıkarılıyor. Tüm polislerin emeklilik yaşı 67'ye çıkarılıyor. Birçok arkadaşımız yıllardır ağır iş yapıyor, yaralanıyor. Daha erken emekli olabilme hakları ellerinden alındı." ifadelerini kullandı.

Polisler daha sonra İçişleri Bakanlığına yürüdü.

AA