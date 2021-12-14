Polisten kaçan göçmenler kaza yaptı

Macaristan'da polis ekiplerinden kaçan düzensiz göçmenleri taşıyan araç bir eve çarptı. Kazada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Csongrad-Csanad bölge polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı aracın, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir eve çaptığı belirtildi.

Sırbistan sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Aralarında şoförün de bulunduğu yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şoför hakkında insan kaçakçılığı ve ölümcül kazaya neden olmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Euronews