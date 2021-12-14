Polisten kaçan göçmenler kaza yaptı
Macaristan'da polisten kaçan göçmenlerin geçirdiği trafik kazası sonucu 7 kişi ölürken 4 kişi yaralandı.
Avrupa 14.12.2021, 18:27
Macaristan'da polis ekiplerinden kaçan düzensiz göçmenleri taşıyan araç bir eve çarptı. Kazada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Csongrad-Csanad bölge polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı aracın, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir eve çaptığı belirtildi.
Sırbistan sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Aralarında şoförün de bulunduğu yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan şoför hakkında insan kaçakçılığı ve ölümcül kazaya neden olmak suçlarından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Euronews
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