Polonya: Baltık devletleriyle NATO içinde büyüyen bir etki haline geliyoruz

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen güvenlik politikası konferansı "Snow Meeting"in ardından değerlendirmelerde bulunan Rau, Polonya, Litvanya ve Baltık devletlerinin NATO'nun doğu kanadını oluşturduğunu ifade etti.

Rau, Alman hükümetinin Leopard tanklarını Ukrayna'ya vermesi için ikna konusunun da toplantıda gündeme geldiğini belirterek, "Görüş ayrılıkları var ama ben iyimserim. Polonya ve Baltık devletleri, NATO ittifakı içinde 'büyüyen bir etki' haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Polonya-Litvanya ilişkilerinden övgüyle söz eden Rau, "Güvenlik, enerji ve ulaşım gibi konularda tek ses olarak konuşuyoruz. Siyasi olarak yakınız." diye konuştu.

Litvanya'daki konferansta bu yıl Ukrayna'ya batı desteği konusuna odaklanıldığı bildirildi.