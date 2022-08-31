Polonya Başbakanı, Dugina suikastının Moskova tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor



Görüşmenin ardından Fransız gazetesi Le Figaro’ya röportaj veren Marowiecki, Ukrayna'daki savaşın arka planında ‘Avrupa'nın içeriden patlayabileceğinden’ endişe ettiğini belirterek, Darya Dugina'nın suikastının Rusya'nın iç eylemi olduğunu düşündüğü bildirdi.



Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı "acımasız ve barbarca saldırganlık" dediği şeye karşı Avrupa değerlerini savunduğu için çok zor durumda olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile daha fazla iletişim kurulması gerektiğini söyledi.



Açıklamasında, Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle Rus oligarklarının mal varlıklarına ve Rus devletinin Avrupa'daki 300 milyar avro değerindeki varlıklarına el koyarak yaptırımları sıkılaştırdığına işaret eden Morawiecki, bu varlıklara el konulmasının Rusya için gerçek bir tehdit oluşturacağını söyledi.



20 Ağustos günü Moskova’da öldürülen Darya Dugina hakkında da açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olan Alexander Dugin'in kızına yapılan saldırının Rus servisleri ve Putin’in muhalifleri tarafından gerçekleştirildiğini inandığını söyledi.

Kaynak: Şarku’l Avsat