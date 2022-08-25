Polonya, Belarus'un Polonya askerlerinin mezarlarını yok ettiğini iddia etti

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Belarus'un Surkonty bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ordusuyla çatışan Polonyalı direniş güçlerine ait mezarlığın "Minsk rejiminin yetkilileri tarafından harap edildiğini" belirtti.

Jasina, "Kahramanların hafızasının silinebileceğini düşünenler çok yanılıyor. Rejim bu barbar eylemlerinin bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Belarus'tan iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı, ancak Minsk yönetiminin geçmişte Polonyalılara ait anıt alanlarını yok ettiği biliniyor.