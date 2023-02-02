Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Demir Perde'nin yeniden inşa edilmesine hazırım

Duda, Letonyalı mevkidaşı Egils Levits ile katıldığı güvenlik toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Polonya ve Letonya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıktığını belirten Duda, çatışmayı kendi ülkelerinden uzak tutmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Duda, Rusya'nın bugünkü amacının Çarlık imparatorluğunu yeniden kurmak olduğunu öne sürerek, savaşa karşı olduğunu ve Polonya'yı güvende tutmak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Ülkenin güvenliğinin en önemli etken olduğuna dikkati çeken Duda, "Doğu sınırında komşularını öldürmek, topraklarını ve özgürlüklerini almak isteyen saldırgan bir devletle uğraşmak zorunda kalırsam, Demir Perde'nin yeniden inşa edilmesine hazırım." diye konuştu.