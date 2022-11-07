"Polonya'da düşük doğum oranı, genç kadınların aşırı alkol tüketiminden kaynaklanıyor"

Ülkenin kuzeydoğusundaki Elk kentinde konuşan Kaczynski, alkol kullanımı nedeniyle kadınların erkeklerden daha fazla risk altında olduğunu savundu.

Kaczynski, Polonya'daki insanların çok az çocuğunun olduğunu öne sürerek, partisinin, aileleri mali açıdan desteklemek için bir dizi sosyal programla bu sorunu çözmeye çalıştığını kaydetti.

Toplumun bazı kesimlerinde çocuk sahibi olmaya karşı "kültürel direnç" bulunduğuna dikkati çeken Kaczynski, Varşova'nın ülkenin en zengin bölgesi olmasına rağmen en düşük doğum oranına sahip bulunduğunu söyledi.

Kaczynski, bunun maddi bir mesele değil, insanların tavrına göre şekillenen bir durum olduğunu ifade etti.

"Bazı acı gerçekleri" söylemek gerektiğine işaret eden Kaczynski, "Alkolizm geliştirmek için bir erkeğin ortalama 20 yıl aşırı alkol alması gerekirken bu, kadınlarda iki yıl." ifadelerini kullandı.

Kaczynski, Polonya'nın önde gelen alkolizm uzmanlarından birini tanıdığını belirterek, söz konusu doktorun, "erkek hastaların üçte birinin alkolizmden kurtarmayı başardığını ama hiçbir kadını kurtaramadığını" anlattığını söyledi.

Çok erken yaşta anneliği desteklemediğini ifade eden Kaczynski, "Genç kadınlar, 25 yaşına kadar aynı yaştaki erkeklerin tükettiği kadar içki içmeye devam ederse hiç çocuk olmayacak. Biraz şaka yapıyorum ama bayanlar, baylar, bu iyiye işaret değil. Bu konularda belirli olgularla mücadele etmek zorundasınız." diye konuştu.

Ana merkez muhalefeti liderlerinden Barbara Nowacka, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaczynski, kadınlar, planlarımız, hayallerimiz ve hayatlarımız hakkında hiçbir şey bilmediğini gösterdi. Bu sözler Polonyalı genç kadınlar için talihsizlik." değerlendirmesinde bulundu.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan Polonyalılar, sosyal medya üzerinden Kaczynski'ye yoğun tepki gösterdi.