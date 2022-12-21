Polonya'da enflasyon Şubat 2023'te zirveye çıkacak
Polonya Maliye Bakan Yardımcısı Piotr Patkowski, ülkedeki enflasyonun şubatta yüzde 19-20 ile zirve yapacağını söyledi.
Avrupa 21.12.2022, 13:02
Patkowski, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, enflasyonun şubattan sonra kademeli olarak azalmasını beklediklerini ifade etti.
Gelecek yıl resesyon beklemediklerini aktaran Patkowski, "Polonya'da enflasyon, şubatta yüzde 19-20 ile zirve yapacaktır. Yüzde 20 olur mu onu şu an söylemek zor. Bakanlığımıza göre, şimdilik yüzde 19-20 arası bir beklenti söz konusu." ifadelerini kullandı.
Polonya'nın 2023 bütçesi, yüzde 1,7'lik GSYH artışı ve yüzde 9,8'lik ortalama yıllık enflasyon varsayımına dayanıyor.
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