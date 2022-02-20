Polonya'da Eunice Fırtınası: Binlerce bina ve ev hasar gördü

Ülkede acil çağrı merkezine çok sayıda ihbar geldi, İtfaiye Teşkilatı 23 bin 500 olaya müdahale etti.

Polonya Demiryolları, kuvvetli fırtına nedeniyle şehirler arası 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'nın birçok ülkesini de etkisi altına alan Eunice Fırtınası nedeniyle "Hepimiz evlerimizin pencerelerinin dışında neler olduğunu görebiliyoruz. Evde kalın." uyarısında bulundu.

Fırtına, 17 Şubat'ta Polonya'da 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.