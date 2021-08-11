Polonya'da hükümet krizi: Küçük ortak koalisyondan çekildi

Polonya'da iktidardaki 3 partiden oluşan koalisyon ortaklarından biri, parti liderinin başbakan tarafından görevden alınmasının ardından milliyetçi-muhafazakar çizgideki Birleşik-Sağ koalisyondan ayrıldığını duyurdu.

Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) öncülüğündeki Birleşik-Sağ'ın küçük ortaklarından Accord Partisi (Anlaşma Partisi) lideri Jaroslow Gowin, Başbakan Mateusz Morawiecki tarafından başbakan yardımcılığı görevinden alınmıştı.

Gowin salı akşamı gazetecilere verdiği demeçte, "Başımız dik olarak hükümetten ayrılıyoruz. İstifam Birleşik Sağ'ın sonu ve koalisyonun dağılması anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

Accord'un Parlamento'nun alt kanadında 10 milletvekili bulunuyor ve Gowin'in istifası ile hükümet salt çoğunluğu kaybedebilir.

Birleşik Sağ koalisyonu meclisteki 460 sandalyenin 232'sine sahipti.

"Bu durum yüzünden çoğunluğu kaybedeceğimize ikna olmadım." diyen hükümet sözcüsü Piotr Mueller, basına yaptığı açıklamada "Birleşik Sağ'da ve Polonya Meclisi'nin geri kalanında önerdiğimiz faydalı reformları destekleyecek insanlar olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gowin, görevden alındığını Mueller'in basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada basından öğrendiğini söyledi.

Partiler arasındaki görüş ayrılığının ekonomi programıyla ilgili olduğu belirtiliyor. 'Polonya Anlaşması' olarak isimlendirilen bir program kapsamında PiS, orta sınıfın vergilerini düşürmeyi iş dünyasına ise daha fazla vergi ödemeyi gerektiren bir program uygulamak istemişti. Accord, bu programa karşı çıkıyor.

Gowin, "Birleşik-Sağ'ın vergileri artırmayacağını duyurduk. Ancak Başbakan Mateusz Morawiecki'nin geçtiğimiz günlerde sunduğu vergi tasarısı sadece büyük girişimciler için değil, tüm girişimciler, orta sınıf için ciddi bir vergi artışı anlamına geliyor." sözleriyle kendini savundu ve parti olarak neden bu programa karşı çıktıklarını anlattı.

İktidarın büyük ortağı PiS'in çoğunluğu sağlamak için diğer partilerin, özellikle de aşırı sağın desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: Euronews